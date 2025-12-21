Maurizi affronta la sfida con ottimismo, nonostante le assenze di Gerbaudo, Gelonese e Pecci. La prima tappa di un intenso periodo di gare si presenta complessa, ma lui resta fiducioso.

"Sappiamo che soprattutto a questi livelli la partita prenatalizia rappresenta un’incognita, per il livello d’attenzione, ma questo vale per noi come per tutti. E’ sempre difficile, ma ho visto la squadra molto attenta e concentrata, non ho dubbi che faremo una buona gara". Agenore Maurizi nel pre partita spiega anche che in settimana non ha dovuto affrontare particolari entusiasmi dopo la vittoria contro l’Aquila, perché "la squadra è molto consapevole". E poi affronta il tema della partita odierna: "Dovremo sopperire alle assenze di Gerbaudo, di Gelonese e anche di Pecci che ha avuto un attacco influenzale e ha ancora la febbre alta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maurizi guarda il bicchiere mezzo pieno nonostante le assenze pesanti di Gerbaudo, Gelonese e da ultimo anche Pecci. Notaresco: prima tappa del tour de force: "Mancano tre titolari, ma io sono fiducioso»

Leggi anche: Il mister è fiducioso: "Bicchiere mezzo pieno". Ma chiede attenzione e “cattiveria“ sottoporta

Leggi anche: Mourinho punge Conte: «Napoli con tante assenze? Non fatemi ridere! Anche io ho assenze pesanti ma non piango»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Maurizi guarda il bicchiere mezzo pieno nonostante le assenze pesanti di Gerbaudo, Gelonese e da ultimo anche Pecci. Notaresco: prima tappa del tour de force: "Mancano tre ... - "Le feste portano distrazioni e noi ci giochiamo tanto in questo periodo, ovvero la promozione diretta". sport.quotidiano.net