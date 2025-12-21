Maurizi guarda il bicchiere mezzo pieno nonostante le assenze pesanti di Gerbaudo Gelonese e da ultimo anche Pecci Notaresco | prima tappa del tour de force | Mancano tre titolari ma io sono fiducioso
Maurizi affronta la sfida con ottimismo, nonostante le assenze di Gerbaudo, Gelonese e Pecci. La prima tappa di un intenso periodo di gare si presenta complessa, ma lui resta fiducioso.
"Sappiamo che soprattutto a questi livelli la partita prenatalizia rappresenta un’incognita, per il livello d’attenzione, ma questo vale per noi come per tutti. E’ sempre difficile, ma ho visto la squadra molto attenta e concentrata, non ho dubbi che faremo una buona gara". Agenore Maurizi nel pre partita spiega anche che in settimana non ha dovuto affrontare particolari entusiasmi dopo la vittoria contro l’Aquila, perché "la squadra è molto consapevole". E poi affronta il tema della partita odierna: "Dovremo sopperire alle assenze di Gerbaudo, di Gelonese e anche di Pecci che ha avuto un attacco influenzale e ha ancora la febbre alta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Il mister è fiducioso: "Bicchiere mezzo pieno". Ma chiede attenzione e “cattiveria“ sottoporta
Leggi anche: Mourinho punge Conte: «Napoli con tante assenze? Non fatemi ridere! Anche io ho assenze pesanti ma non piango»
Maurizi guarda il bicchiere mezzo pieno nonostante le assenze pesanti di Gerbaudo, Gelonese e da ultimo anche Pecci. Notaresco: prima tappa del tour de force: "Mancano tre ... - "Le feste portano distrazioni e noi ci giochiamo tanto in questo periodo, ovvero la promozione diretta". sport.quotidiano.net
«Il punto non si butta». Agenore Maurizi, tecnico dell’Ancona, guarda il bicchiere mezzo pieno dopo lo 0-0 con la Vigor - ANCONA Il derby tra Ancona e Vigor Senigallia è stato caratterizzato da un gioco duro e frammentato per tutti i novanta minuti con poche occasioni da entrambe le parti. corriereadriatico.it
LERICI....Guarda Portovenere..Maurizio Benacci - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.