Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, è stato recentemente coinvolto in un’indagine per presunti maltrattamenti alla moglie. Lui ha respinto le accuse definendole infamanti. In questa vicenda cresciuta all’ombra di una delle perle dell’Adriatico, ci sono tre certezze.

Cervia (Ravenna), 21 dicembre 2025 – In questa vicenda cresciuta all’ombra di una delle perle dell’Adriatico, ci sono tre certezze. La procura ha chiesto l’arresto (respinto). Che il sindaco di Cervia, il 44enne Mattia Missiroli, è indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie da cui si sta separando. Che la Procura di Ravenna ha chiesto per lui l’arresto e la custodia cautelare in carcere. E che il gip del capoluogo romagnolo ha appena respinto la richiesta rilevando come i fatti contestati siano in fondo episodici e che lui, all’indomani della visita della consorte in pronto soccorso, abbia lasciato casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Lui: “Accuse infamanti”

Leggi anche: Gemellaggi, il sindaco Missiroli in visita al Beaujolais: la regione francese da anni è legata a Cervia

Leggi anche: Braccialetto elettronico in Consiglio comunale a Bolzano, Carlo Vettori (Fdi) indagato: “Maltrattamenti alla moglie”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Lui: “Accuse infamanti”; Il Sindaco e L’Assessora Michela Brunelli hanno incontrato i rappresentanti dell’AIEMT Associazione Italiana Tecnici di Emergenza Sanitaria; Cervia, approvato il bilancio di previsione 2026 della Fondazione In per il Turismo; Il fotografo cervese Dany Fontana accolto in Comune.

Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Lui: “Accuse infamanti” - Chiesti dalla procura arresto e custodia in carcere per lui: misure negate dal ... ilrestodelcarlino.it