E sono tre. Messe a referto le vittorie a Namur e Anversa, la classe di Mathieu van der Poel si è espressa anche nel prestigioso appuntamento del ciclocross a Koksijde. Un tris d’autore per l’asso olandese che ha dato una conferma sulla sua condizione, viste le prestazioni di altissimo livello di cui si è reso protagonista. Un’affermazione costruita non solo con la forza delle proprie gambe, ma anche con la capacità di leggere la corsa. Van der Poel, infatti, ha fatto la differenza nella seconda parte della gara, riuscendo ad affrontare con grande abilità le difficoltà del percorso. Non è un caso che il sigillo si sia concretizzato nel momento di affrontare i tratti più difficili della prova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mathieu van der Poel spiega: “Non sono andato subito a tutta, fondamentale la gestione”

Leggi anche: Ciclocross: Mathieu van der Poel vuole la tripletta a Koksijde, non c’è van Aert

Leggi anche: Ciclocross: ad Anversa spettacolo per la prima sfida tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Come vedere in diretta Mathieu Van der Poel a Namur; Van der Poel cade, si rialza e semina tutti all'ultimo giro: rivivi il cross di Namur in 5'; Re Van der Poel: Ora si fa sul serio. Cerco e voglio l'ottavo Mondiale; Coppa del Mondo Ciclocross – #5: Mathieu Van der Poel centra la doppietta ad Anversa.

Mathieu van der Poel spiega: “Non sono andato subito a tutta, fondamentale la gestione” - Messe a referto le vittorie a Namur e Anversa, la classe di Mathieu van der Poel si è espressa anche nel prestigioso appuntamento del ... oasport.it