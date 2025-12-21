Mathieu Van der Poel ha dichiarato di sentirsi molto meglio rispetto a una settimana fa e di avere un affetto particolare per la gara di Koksijde. Nonostante la condizione fisica non sia ancora al massimo, le sue prestazioni di ieri ad Anversa dimostrano un ritorno importante alla competizione.

Nonostante la condizione non ancora al 100%, quello visto ieri in scena ad Anversa è un Mathieu Van der Poel già decisivo. Il campione neerlandese, dopo il lungo periodo lontano dalle gare a causa di una polmonite, sta pian piano ritrovando la sua migliore forma. Il sette volte campione del mondo di ciclocross, dopo l’esordio con vittoria a Namur, ha infatti ieri ottenuto un altro successo ad Anversa. Inizio di stagione perfetto per Van der Poel che oggi andrà alla ricerca di un incredibile tris a Koksijde. L’olandese ha ieri dominato la gara, prendendo subito il largo già nei primi giri e concludendo con un ampio margine nonostante una foratura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mathieu Van der Poel: “Mi sento molto meglio rispetto ad una settimana fa, Koksijde è una delle mie gare preferite”

