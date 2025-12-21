Materia Viva | il documentario sul legno altoatesino tra natura innovazione e memoria
ROMA – Materia che respira, si trasforma e attraversa il tempo: il legno è il protagonista silenzioso di “Materia Viva”, il documentario scritto da Sara Catalini e diretto da Michele Melani, in onda Giovedì 25 dicembre, alle ore 11, su Rai 3 e RaiPlay. Ambientato nei paesaggi incontaminati dell’Alto Adige, “Materia Viva” accompagna lo spettatore alla scoperta delle molteplici anime del legno altoatesino, raccontandone l’utilizzo innovativo nella produzione artistica ed edilizia, la tutela come patrimonio naturalistico e il legame profondo che da secoli lo unisce all’uomo. Un racconto che si muove tra natura, scienza e industria, restituendo la complessità e la ricchezza di una materia viva, centrale per l’identità del territorio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Festival dei Popoli: il filo rosso del documentario tra memoria e attualità
Leggi anche: “Il lago inatteso”: passeggiata drammatizzata al Parco ex SNIA tra memoria e natura
Il documentario Materia viva; Materia Viva su Rai 3: documentario legno Alto Adige; TRENTINO.IT * CRONACA: «RAI, IL LEGNO ALTOATESINO È PROTAGONISTA DEL DOCUMENTARIO “MATERIA VIVA”.
Materia Viva su Rai 3: documentario legno Alto Adige - Il 25 dicembre su Rai 3 il documentario Materia Viva racconta il legno dell'Alto Adige tra tradizione e innovazione. lifestyleblog.it
RAI 3 E RAIPLAY * “MATERIA VIVA”: «IL LEGNO ALTOATESINO PROTAGONISTA DEL NUOVO DOCUMENTARIO RAI, TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK ... - Ambientato nei paesaggi incontaminati dell'Alto Adige, "Materia Viva" accompagna lo spettatore alla scoperta delle molteplici anime del legno altoatesino, ... agenziagiornalisticaopinione.it
“TRENTINO.IT” * CRONACA: «RAI, IL LEGNO ALTOATESINO È PROTAGONISTA DEL DOCUMENTARIO “MATERIA VIVA”» - Rai, il legno altoatesino è protagonista del documentario “Materia Viva”. agenziagiornalisticaopinione.it
Rai, il legno altoatesino è protagonista del documentario “Materia Viva” - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.