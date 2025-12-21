Materia Viva | il documentario sul legno altoatesino tra natura innovazione e memoria

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Materia che respira, si trasforma e attraversa il tempo: il legno è il protagonista silenzioso di “Materia Viva”, il documentario scritto da Sara Catalini e diretto da Michele Melani, in onda Giovedì 25 dicembre, alle ore 11, su Rai 3 e RaiPlay. Ambientato nei paesaggi incontaminati dell’Alto Adige, “Materia Viva” accompagna lo spettatore alla scoperta delle molteplici anime del legno altoatesino, raccontandone l’utilizzo innovativo nella produzione artistica ed edilizia, la tutela come patrimonio naturalistico e il legame profondo che da secoli lo unisce all’uomo. Un racconto che si muove tra natura, scienza e industria, restituendo la complessità e la ricchezza di una materia viva, centrale per l’identità del territorio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

