Massi si scaglia contro gli arbitri | Lovison in malafede Orsato si dimetta

Vittorio Massi, presidente della Samb, esprime il suo disappunto per le recenti decisioni arbitrali, chiedendo le dimissioni del designatore Orsato. Dopo la quinta sconfitta consecutiva al Riviera delle Palme, il dirigente ha criticato duramente gli arbitri, in particolare Lovison, ritenuto in malafede. La situazione ha suscitato tensioni e richieste di chiarimenti, evidenziando le difficoltà della squadra in un momento complicato.

"Il designatore degli arbitri di Serie C Orsato si deve dimettere". E' furioso il presidente della Samb Vittorio Massi dopo la quinta sconfitta al Riviera delle Palme. Soprattutto per il modo in cui è arrivata. L'espulsione dopo tre minuti della ripresa di Battista e soprattutto il gol del vantaggio ospite. Ed è proprio sulla rete di Primasso che Massi focalizza la sua dura reprimenda. "Quello che è accaduto - dice - è uno scandalo. Ad inizio ripresa l'incredibile secondo giallo per Battista e poi ecco il gol della Vis Pesaro. Quando un giocatore entra con il corpo contro il portiere deve essere fischiato il fallo.

