La Massese si prepara alla sfida contro Cecina, un’occasione importante per consolidare la propria identità. La squadra biancoazzurra affronta l’incontro con alcune assenze, che rendono ancora più determinata la volontà di ottenere un risultato positivo. La partita si svolgerà questo pomeriggio alle 14:30 allo stadio Loris Rossetti di Cecina, un momento cruciale per i bianconeri in cerca di continuità. La squadra è pronta a dare il massimo.

E’ corta la coperta della Massese che questo pomeriggio (ore 14,30) allo stadio Loris Rossetti di Cecina sarà chiamata a gettare il cuore oltre l’ostacolo per far fronte alle ultime defezioni sopravvenute in rosa. L’addio di Caponi ha tolto il regista della squadra e quello di Zavatto un perno della difesa. C’è una formazione da ridisegnare e il tecnico Davide Marselli dovrà valutare se rimanere con la difesa a tre nonostante gli interpreti contati o cambiare modulo di gioco. In caso di conferma del solito assetto la retroguardia sarà composta oltre che da Lucaccini dai nuovi arrivati Bechini e Bigini mentre sulle fasce agirano Grasso e Marchini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massese alla ricerca di una nuova identità. L’ostacolo Cecina sulla strada dei bianconeri

Leggi anche: Alla ricerca del volo MH370, mai atterrato e rimasto impresso nella nostra memoria: 12 anni dopo parte una nuova missione di ricerca

Leggi anche: Garbo: “Milan? Mi sembra una squadra ancora alla ricerca della propria identità”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Massese alla ricerca di una nuova identità. L’ostacolo Cecina sulla strada dei bianconeri - Mister Marselli deve ridisegnare la squadra dopo l’addio del regista Caponi e di un perno della difesa come Zavatto. lanazione.it