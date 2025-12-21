Mashle Magic and Muscles torna nel 2027 | confermata la terza stagione dell' Harry Potter giapponese

Mashle Magic and Muscles è una serie amata da chi la segue, spesso sottovalutata nel discorso mainstream. Ora, con la stagione 3 finalmente collocata nel calendario, il suo ritorno assume un peso diverso. Dopo mesi di silenzio, Mashle Magic and Muscles conferma ufficialmente la finestra di uscita della terza stagione: 2027. L'annuncio, arrivato durante il Jump Festa 2026, prepara il terreno all'arco narrativo più decisivo e spettacolare dell'intera serie. La stagione 3 di Mashle e l'arco dell'Esame dei Divine Visionary L'annuncio arrivato durante il Jump Festa 2026 ha messo fine a un'attesa fatta più di supposizioni che di certezze: la terza stagione di Mashle andrà in onda nel 2027.

