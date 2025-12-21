Se c’è un ingrediente in grado di rendere speciali i nostri dolci delle feste, allora è proprio il mascarpone: cremosissimo e molto delicato, piace proprio a tutti e durante il Natale è immancabile per preparare un ottimo tiramisù o per accompagnare una fetta di panettone. Ma quali sono le origini del mascarpone? Come nasce questa eccellenza italiana (precisamente lombarda) e come possiamo usarlo in cucina per ottenere risultati golosi e veloci? Vediamo di seguito dei piccoli consigli ma anche i trucchi e qualche segreto per valorizzarlo al meglio, non solo nei dessert ma anche in piatti salati e mantecature imbattibili. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mascarpone, origine, storia e come usarlo in cucina

Leggi anche: L’abete rosso, protagonista del Natale, è commestibile e può diventare un ingrediente gourmet. Come riconoscerlo e usarlo in cucina

Leggi anche: Cos’è l’Ottobrata? Origine e storia della ‘seconda estate’

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

CREMA AL MASCARPONE - ? NO UOVA CRUDE, NO TERMOMETRO e SENZA GLUTINE ?

Con 200 grammi di noci sgusciate Origine Coop (scarto zero!), vi proponiamo uno sfizioso antipasto, una nutriente insalata e un dessert ricco di fibre, tutto per 4 persone, spendendo circa 1,20 euro di noci a testa. TARTINE SPRINT: taglia 3 fette di pane per tra - facebook.com facebook

Forse non tutti sanno che, quando imperava il comunismo in quel di Pavia, la gente del posto era solita travisare la ricetta del celeberrimo dolce e usava stendere bambini autoctoni in teglie davvero capienti ricoprendoli con strati di crema di mascarpone. Da q x.com