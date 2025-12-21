Martinez la buona notizia dell’Inter dopo la disfatta contro il Bologna in Supercoppa segnali forti dopo Riad

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Martinez, chance sfruttata in Supercoppa: ora può riaprirsi l’alternanza con Sommer nei piani di Cristian Chivu anche in campionato. Martinez è l’unica vera nota positiva per l’Inter rientrata dall’Arabia Saudita senza trofei, ma con una certezza in più tra i pali. È questa l’analisi proposta da Tuttosport, che dedica ampio spazio alla prestazione di Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998, protagonista nella semifinale di Supercoppa persa ai rigori contro il Bologna. «La buona notizia, per l’Inter rientrata dall’Arabia Saudita a bocca asciutta, è una sola e indossa i guantoni», scrive il quotidiano torinese, sottolineando come la prova dell’estremo difensore abbia evitato l’eliminazione anticipata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Martinez, la buona notizia dell’Inter dopo la disfatta contro il Bologna in Supercoppa, segnali forti dopo Riad

