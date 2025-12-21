Martina Trevisan | Vi racconto le vere vacanze dei tennisti alle Maldive Si può essere fraintesi

Martina Trevisan, ai microfoni di Fanpage, condivide dettagli sulla vita dei tennisti alle Maldive, tra relax e impegni. Racconta il suo ritorno alle competizioni dopo l’infortunio e riflette sulle differenze tra tennisti e tenniste. Inoltre, commenta le recenti performance di Sinner e Anisimova, offrendo uno sguardo autentico sulla quotidianità di chi vive il tennis a livello professionale. Si può essere fraintesi.

Trevisan e il racconto del suo calvario: "Faticavo a camminare". Poi difende Sinner: "Chi lo critica non ha mai..." - La tennista azzurra, scesa fino al numero 283 del ranking femminile, sta riprendendo confidenza con il campo dopo un ... corrieredellosport.it

Martina Trevisan: “A Malaga festa bellissima, ma Jasmine Paolini me la pagherà cara per quei video” - Martina Trevisan è una delle colonne della squadra azzurra di Billie Jean King Cup, appena laureatasi campione. fanpage.it

Ha sido un verdadero placer recibir en la Embajada a la tenista Martina Trevisan! La diplomacia deportiva no sería posible sin atletas que, cada día, invierten esfuerzo y dedicación para representar a nuestro país. ¡Le deseamos mucha suerte en sus pró - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.