Cronache Cittadine MARINO (Luciana Vinci) – Il Parco dei Castelli Romani è lieto di invitarvi al concerto d’archi “Sulle Note del Natale”, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Marino. Sulle Note del Natale, Concerto d’archi Domenica 21 Dicembre alle 18 nella Sala Consiliare

Leggi anche: Segni. In Cattedrale Domenica 21 alle 18,30 tradizionale concerto “Armonie del Natale” del Collegium Musicum Signinum

Leggi anche: Corale Padre Pier Battista, domenica 21 dicembre il concerto nella Chiesa di Sant'Antonio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sulle note del Natale concerto con archi domenica 21 dicembre alle ore 18 presso l'Aula Consiliare Zaccaria Negroni; Eventi natalizi: le note del jazz alla Chiesa delle Anime Sante con il Carmelo Marino Quintet; Marino concerto d'archi gratuito in sala consiliare domenica 21 dicembre ore 18 Sulle note del Natale; Sulle Note del Natale.

San Marino – Concerto della Corale… ed è davvero Natale - Da molti anni non è davvero arrivato il Natale finché non ha luogo il tradizionale concerto della Corale San Marino. libertas.sm