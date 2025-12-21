Marino Sulle Note del Natale Concerto d’archi Domenica 21 Dicembre alle 18 nella Sala Consiliare

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine MARINO (Luciana Vinci) – Il Parco dei Castelli Romani è lieto di invitarvi al concerto d’archi “Sulle Note del Natale”, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

marino sulle note del natale concerto d8217archi domenica 21 dicembre alle 18 nella sala consiliare

© Cronachecittadine.it - Marino. Sulle Note del Natale, Concerto d’archi Domenica 21 Dicembre alle 18 nella Sala Consiliare

Leggi anche: Segni. In Cattedrale Domenica 21 alle 18,30 tradizionale concerto “Armonie del Natale” del Collegium Musicum Signinum

Leggi anche: Corale Padre Pier Battista, domenica 21 dicembre il concerto nella Chiesa di Sant'Antonio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sulle note del Natale concerto con archi domenica 21 dicembre alle ore 18 presso l'Aula Consiliare Zaccaria Negroni; Eventi natalizi: le note del jazz alla Chiesa delle Anime Sante con il Carmelo Marino Quintet; Marino concerto d'archi gratuito in sala consiliare domenica 21 dicembre ore 18 Sulle note del Natale; Sulle Note del Natale.

marino note natale concertoSan MarinoConcerto della Corale… ed è davvero Natale - Da molti anni non è davvero arrivato il Natale finché non ha luogo il tradizionale concerto della Corale San Marino. libertas.sm

marino note natale concertoNatale a Noto, palcoscenico barocco tra luci, tradizioni e spettacoli fino all’Epifania - A Noto il Natale si trasforma in un viaggio tra luci, suoni e tradizioni che esaltano la bellezza scenografica della città barocca, con un programma fitto di appuntamenti che accompagna famiglie e vis ... siracusaoggi.it

marino note natale concertoNote per la ricerca: il concerto benefico di Natale all'Auditorium Rai di Torino - Un viaggio musicale per portare serenità e speranza: è questo il messaggio della seconda edizione di “Note per la Ricerca”, il concerto benefico di Natale che si terrà all’Auditorium RAI “Arturo Tosca ... torinotoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.