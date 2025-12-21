Marina di Pietrasanta (Lucca), 21 dicembre 2025 – Un 67enne caduto dalla bici è andato in arresto cardiaco ed è stato sottoposto alle manovre rianimatorie (gli è stato praticato un massaggio cardiaco) prima dai presenti, seguendo le indicazioni fornite dalla Centrale 118 e poi dagli stessi sanitari giunti sul posto. E’ successo in viale Roma. L'uomo è stato quindi rianimato - il battito è ripreso - ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Cisanello (Pisa). Da chiarire la dinamica precisa: cioè se l'uomo ha avuto un malore e poi è caduto oppure se l’arresto cardiaco è stato causato della caduta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marina di Pietrasanta, 67enne in arresto cardiaco: rianimato dai passanti e dai sanitari

