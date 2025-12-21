Marijuana Donald Trump rompe il tabù repubblicano | sì alla cannabis Ci sono persone che mi implorano di farlo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che potrebbe portare a una riclassificazione della marijuana, considerandola meno pericolosa. Questa decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle posizioni tradizionali del Partito Repubblicano. Trump ha dichiarato che ci sono persone che lo implorano di prendere questa iniziativa. La questione della cannabis continua a suscitare discussioni di rilievo nel panorama politico e sociale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che potrebbe riclassificare la marijuana come droga meno pericolosa. La mossa potrebbe allentare le normative e ampliare la ricerca medica. Lo scopo è quello di spostare la marijuana da una droga di Tabella I, come l’eroina, a una sostanza di Tabella III, simile alla ketamina. La modifica non legalizzerà l’uso ricreativo a livello nazionale, ma potrebbe alterare la regolamentazione e la tassazione. Anche il Dipartimento di Giustizia dell’ex presidente Joe Biden aveva proposto di riclassificare la marijuana, ma l’ordine di Trump di giovedì potrebbe accelerare il processo. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Marijuana, Donald Trump rompe il tabù repubblicano: sì alla cannabis. “Ci sono persone che mi implorano di farlo” Leggi anche: Gilles Rocca rompe i tabù: “Con un uomo? Se mi piacesse, assolutamente sì” Leggi anche: Juve Primavera, Padoin dopo il Monza: «Un punto che ci dà fiducia e autostima. Ci sono due cose che mi sono piaciute in particolare oggi» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Marijuana, Donald Trump rompe il tabù repubblicano: sì alla cannabis. Ci sono persone che mi implorano di farlo. Meno restrizioni sulla marijuana, Trump firma l’ordine esecutivo: “ma non è legalizzazione” - Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per accelerare il processo di riclassificazione della marijuana dalla Tabella I alla meno restrittiva Tabella III delle sostanze controllate. strettoweb.com

Trump abbandona la lotta agli stupefacenti e salva la marijuana: "È una droga meno pericolosa" - La misura apre la strada al suo uso terapeutico, mentre resta illegale quello per scopi ricreativi ... today.it

Trump riclassifica la marijuana: non è più considerata al pari dell'eroina - Pur senza modificare le leggi penali a riguardo il tycoon ha firmato un ordine esecutivo per riclassificarla, spostandola dalla Tabella I alla Tabella III e riconoscendone i benefici medici. globalist.it

Gli Stati Uniti cambiano rotta sulla cannabis: una svolta storica dopo oltre 50 anni Il presidente Donald Trump ha firmato una legge che riclassifica la marijuana da Schedule I a Schedule III, segnando il cambiamento più significativo nella politica federale sulle - facebook.com facebook

#Trump ha firmato un ordine esecutivo che toglie la #marijuana dalle categorie di droghe oggetto delle norme più stringenti: non è più nell'insieme che include l'eroina, ma finisce in quello contenente la ketamina. Tuttavia, non si tratta ancora di una legalizzazi x.com

