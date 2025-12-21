Marianucci verso l’addio al Napoli | Torino in pole
"> Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Luca Marianucci, soffermandosi sulle prospettive del giovane difensore centrale classe 2004. Secondo il giornalista, Marianucci è un profilo di talento che con ogni probabilità lascerà il Napoli per trovare maggiore spazio e valorizzare le proprie qualità nella seconda parte della stagione. Il club azzurro è impegnato su più fronti in entrata, mentre il giocatore sente la necessità di dare una svolta al suo percorso e ritiene di essere pronto per una nuova esperienza. Le proposte non mancano e, anche se una decisione definitiva non è stata ancora presa, uno scenario inizia a delinearsi con chiarezza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Marianucci verso il prestito: Torino in pole, tre club alla finestra
Leggi anche: Verso Torino-Napoli, Elmas e Beukema in vantaggio su Politano e Marianucci (Sky)
Calciomercato Napoli l’annuncio di Sky | Verso l’addio a gennaio Pronti due club di Serie A.
SPORTITALIA - Pedullà: "Napoli, Marianucci verso l'addio a gennaio, forte interesse di Torino, Cremonese e Cagliari per l'ex Empoli" - Alfredo Pedullà, giornalista, si è soffermato sul futuro di Luca Marianucci sul suo sito: "Luca Marianucci è un difensore centrale di sicuro talento che probabilmente andrà a giocare per mettere in ev ... napolimagazine.com
Marianucci Cagliari, Napoli disposto a cedere il difensore: occhio alla concorrenza - Marianucci Cagliari, il Napoli sarebbe disposto a dare via il difensore centrale preso dall’Empoli l’anno scorso. cagliarinews24.com
Mercato Cagliari: Marianucci nel mirino dei rossoblù! Gli azzurri aprono alla cessione, ma la concorrenza è forte - Tutti i dettagli Il mercato invernale entra nel vivo e uno dei nomi più discussi per rinforzare le d ... calcionews24.com
Mercato Napoli, possibile uscita a gennaio: Marianucci verso il prestito Con l’avvicinarsi del mercato invernale, il Napoli valuta non solo rinforzi ma anche possibili uscite. Tra i nomi in bilico c’è Marianucci, centrale che fin qui ha trovato poco spazio. A fare il pu - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.