Marianucci verso l’addio al Napoli | Torino in pole

"> Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Luca Marianucci, soffermandosi sulle prospettive del giovane difensore centrale classe 2004. Secondo il giornalista, Marianucci è un profilo di talento che con ogni probabilità lascerà il Napoli per trovare maggiore spazio e valorizzare le proprie qualità nella seconda parte della stagione. Il club azzurro è impegnato su più fronti in entrata, mentre il giocatore sente la necessità di dare una svolta al suo percorso e ritiene di essere pronto per una nuova esperienza. Le proposte non mancano e, anche se una decisione definitiva non è stata ancora presa, uno scenario inizia a delinearsi con chiarezza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

