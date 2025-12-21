Maria libera perché sa obbedire ditelo alle femministe | polemica sull’omelia di don Laterza a Conversano
È polemica per un passaggio dell'omelia di monsignor Giuseppe Laterza, nunzio apostolico in Repubblica Centrafricana e Ciad, nella cattedrale di Conversano a Bari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Brigitte Macron dà delle brutte str...ze alle femministe e in Francia scoppia la polemica. Cosa è successo
Leggi anche: Brigitte Macron dà delle brutte str...ze alle femministe e in Francia scoppia la polemica. Cosa è successo
“Maria libera perché sa obbedire, ditelo alle femministe”: polemica sull’omelia di don Laterza a Conversano - È polemica per un passaggio dell'omelia di monsignor Giuseppe Laterza, nunzio apostolico in Repubblica Centrafricana e Ciad, nella cattedrale di Conversano ... fanpage.it
«Maria è veramente libera perché sa obbedire. Maria è veramente la donna più libera del mondo perché ha saputo obbedire». Poi l’affondo finale: «dovremmo dirlo a qualche femminista!». Sono le parole pronunciate da monsignor Giuseppe Laterza che han x.com
https://www.94018.it/ars-via-libera-alla-norma-per-loasi-maria-ss-di-troina-15-milioni-per-le-funzioni-assistenziali-e-anticipo-degli-arretrati/ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.