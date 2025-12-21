È polemica per un passaggio dell'omelia di monsignor Giuseppe Laterza, nunzio apostolico in Repubblica Centrafricana e Ciad, nella cattedrale di Conversano a Bari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Brigitte Macron dà delle brutte str...ze alle femministe e in Francia scoppia la polemica. Cosa è successo

Leggi anche: Brigitte Macron dà delle brutte str...ze alle femministe e in Francia scoppia la polemica. Cosa è successo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

“Maria libera perché sa obbedire, ditelo alle femministe”: polemica sull’omelia di don Laterza a Conversano - È polemica per un passaggio dell'omelia di monsignor Giuseppe Laterza, nunzio apostolico in Repubblica Centrafricana e Ciad, nella cattedrale di Conversano ... fanpage.it