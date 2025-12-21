Maria era libera perché ha obbedito dovremmo dirlo alle femministe polemiche sull’omelia dell’arcivescovo Giuseppe Laterza – Il video
La libertà si ottiene attraverso l’obbedienza. È questo il concetto al centro dell’omelia di monsignor Giuseppe Laterza, che ha approfittato della lettura del Vangelo e dell’annunciazione a Maria per attaccare le femministe: « Dovremmo dirlo a qualcuna di loro ». Parole che hanno già attirato l’indignazione di fedeli e utenti sui social, e che sono destinate a far discutere. L’omelia dell’arcivescovo. Don Giuseppe Laterza, arcivescovo della diocesi soppressa di Vartana e nunzio apostolico in Repubblica Centraficana e Ciad, ha affrontato il tema dell’obbedienza durante l’omelia di sabato 20 dicembre nella cattedrale di Conversano, in provincia di Bari. 🔗 Leggi su Open.online
«Maria era libera perché ha obbedito, dovremmo dirlo alle femministe», polemiche sull’omelia dell’arcivescovo Giuseppe Laterza – Il video - Il monsignore e nunzio apostolico, parlando nella cattedrale di Conversano nel Barese, ha sottolineato la presunta differenza tra la Madonna e le femministe ... msn.com
«Maria è veramente libera perché sa obbedire. Maria è veramente la donna più libera del mondo perché ha saputo obbedire». Poi l’affondo finale: «dovremmo dirlo a qualche femminista!». Sono le parole pronunciate da monsignor Giuseppe Laterza che han x.com
