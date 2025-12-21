Maria era libera perché ha obbedito dovremmo dirlo alle femministe polemiche sull’omelia dell’arcivescovo Giuseppe Laterza – Il video

La libertà si ottiene attraverso l’obbedienza. È questo il concetto al centro dell’omelia di monsignor Giuseppe Laterza, che ha approfittato della lettura del Vangelo e dell’annunciazione a Maria per attaccare le femministe: « Dovremmo dirlo a qualcuna di loro ». Parole che hanno già attirato l’indignazione di fedeli e utenti sui social, e che sono destinate a far discutere. L’omelia dell’arcivescovo. Don Giuseppe Laterza, arcivescovo della diocesi soppressa di Vartana e nunzio apostolico in Repubblica Centraficana e Ciad, ha affrontato il tema dell’obbedienza durante l’omelia di sabato 20 dicembre nella cattedrale di Conversano, in provincia di Bari. 🔗 Leggi su Open.online

