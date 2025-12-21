Maria è veramente libera perché sa obbedire Dovremmo dirlo a qualche femminista | frasi choc nell’omelia di monsignor Laterza
“Maria è veramente libera. Libera perché sa obbedire. Maria è la donna veramente più libera del mondo, dovremmo dirlo a qualche femminista. Maria è la donna più libera del mondo perché ha saputo obbedire”. Polemica per le frasi choc monsignor Giuseppe Laterza, nunzio apostolico in Repubblica Centrafricana e Ciad, pronunciate durante l’omelia nel quinto giorno di novena in preparazione al Natale nella cattedrale di Conversano, a Bari. La celebrazione è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Cattedrale e il video sta già facendo discutere. “Maria continua a far discutere”, scrive sui social Tea Dubois, coordinatrice per la Puglia della ‘Rete delle donne costituenti’, parlando di “ cultura patriarcale “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
