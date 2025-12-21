Marco Di Bello al Var della Supercoppa | l' arbitro brindisino tra i top mondiali

BRINDISI - Sarà il brindisino Marco Di Bello, l'arbitro al Var della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna di lunedì 22 dicembre (inizio ore 20:00 italiane). La finale in programma a Riyadh in Arabia Saudita sarà diretta dalla squadra arbitrale composta da Colombo, con Berti e Vecchi.

Supercoppa italiana, il brindisino Di Bello arbitro al VAR della finale Napoli-Bologna - Sarà il brindisino Marco Di Bello, l’arbitro al Var della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna di lunedì 22 dicembre (inizio ore 20,00 italian ... brundisium.net

Guida era il designato per la finale di Supercoppa Italiana ma c’è il Napoli: la scelta ricade su Colombo - L'arbitro Marco Guida era il designato per la finale di Supercoppa Italiana in Arabia ma c'è il Napoli e così sarà Andrea Colombo a dirigere l'atto ... fanpage.it

