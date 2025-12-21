Mantova contro l’Empoli è subito falsa partenza per mister Modesto

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mantova cede 1-0 all’Empoli e subisce una nuova sconfitta, la quarta consecutiva, che aumenta (e non poco) le preoccupazioni in casa biancorossa. I virgiliani rispondono all’esordio del nuovo allenatore con generosità e voglia di fare, ma non riescono ancora una volta a trovare la necessaria concretezza in avanti e nella ripresa vengono trafitti da un errore in fase di impostazione che si sta ripetendo troppo spesso ed apre la strada alla vittoria dei toscani. La prima formazione di mister Modesto conferma le previsioni della vigilia. I l tecnico calabrese cambia subito modul o, punta sulla difesa a tre e fa di Mensah il riferimento avanzato di una manovra basata su giocate verticali, “dimenticando” quella che era stata definita la “ipno-zona” cara a Possanzini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

mantova contro l8217empoli 232 subito falsa partenza per mister modesto

© Sport.quotidiano.net - Mantova, contro l’Empoli è subito falsa partenza per mister Modesto

Leggi anche: Francesco Modesto toglie i veli al "suo" Mantova contro l’Empoli

Leggi anche: Serie B. Rivoluzione Modesto a Mantova. Già con l’Empoli la difesa a tre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mantova è già partito il ciclo di Francesco Modesto | domenica l’esordio con l’Empoli.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.