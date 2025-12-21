Il Mantova cede 1-0 all’Empoli e subisce una nuova sconfitta, la quarta consecutiva, che aumenta (e non poco) le preoccupazioni in casa biancorossa. I virgiliani rispondono all’esordio del nuovo allenatore con generosità e voglia di fare, ma non riescono ancora una volta a trovare la necessaria concretezza in avanti e nella ripresa vengono trafitti da un errore in fase di impostazione che si sta ripetendo troppo spesso ed apre la strada alla vittoria dei toscani. La prima formazione di mister Modesto conferma le previsioni della vigilia. I l tecnico calabrese cambia subito modul o, punta sulla difesa a tre e fa di Mensah il riferimento avanzato di una manovra basata su giocate verticali, “dimenticando” quella che era stata definita la “ipno-zona” cara a Possanzini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Mantova, contro l'Empoli è subito falsa partenza per mister Modesto

Mantova è già partito il ciclo di Francesco Modesto | domenica l'esordio con l'Empoli.

