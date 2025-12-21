Manovra via libera dalla commissione Bilancio | tutte le novità

La commissione Bilancio del Senato ha approvato la manovra, che sarà discussa in Aula a partire da lunedì e sottoposta a voto martedì. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di approvazione del disegno di legge, che riguarda diversi aspetti della politica economica e finanziaria del paese. Di seguito, vengono illustrate le principali novità previste dalla manovra.

La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra, che arriverà in Aula lunedì per la discussione e martedì per la votazione. Il maxi-emendamento del governo approvato prevede misure per le imprese, per il piano casa e per le infrastrutture. Oltre che per le pensioni, con lo stop alla possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipatamente cumulando gli importi di forme pensionistiche di previdenza complementare. Previsti poi tagli all’anticipo pensionistico per i lavoratori precoci. Per quanto riguarda il Tfr, si estende la platea delle aziende che dovranno conferirlo al fondo Inps. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Manovra, via libera dalla commissione Bilancio: tutte le novità Leggi anche: Manovra, via libera dalla commissione Bilancio Leggi anche: Manovra 2026, slitta il voto in commissione bilancio: le novità e quando verrà approvata Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Manovra, via libera della commissione Bilancio del Senato. Le novità; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì; Manovra, slitta il via libera. Nuovo emendamento per ripescare la riforma del Tfr; Manovra, via libera Commissione Bilancio Senato in Aula lunedì. MANOVRA VERSO IL VIA LIBERA - Dopo una lunga giornata di lavori, la commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra, sbloccando l’ultimo passaggio prima dell’approdo in Aula. 9colonne.it

