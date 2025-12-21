Manovra via libera dalla commissione Bilancio | tutte le novità

La commissione Bilancio del Senato ha approvato la manovra, che sarà discussa in Aula a partire da lunedì e sottoposta a voto martedì. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di approvazione del disegno di legge, che riguarda diversi aspetti della politica economica e finanziaria del paese. Di seguito, vengono illustrate le principali novità previste dalla manovra.

La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra, che arriverà in Aula lunedì per la discussione e martedì per la votazione. Il maxi-emendamento del governo approvato prevede misure per le imprese, per il piano casa e per le infrastrutture. Oltre che per le pensioni, con lo stop alla possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipatamente cumulando gli importi di forme pensionistiche di previdenza complementare. Previsti poi tagli all’anticipo pensionistico per i lavoratori precoci. Per quanto riguarda il Tfr, si estende la platea delle aziende che dovranno conferirlo al fondo Inps. 🔗 Leggi su Lettera43.it

