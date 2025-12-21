Manovra tutte le nuove tasse del 2026 | aumenti per e-commerce e affitti brevi

Il cantiere della Legge di Bilancio 2026 si chiuderà con il voto di fiducia, atteso in Aula al Senato entro la Vigilia di Natale. Il governo ha concentrato gli interventi su quelle aree percepite come troppo a lungo sfuggite a un equo contributo, promettendo di non toccare il reddito delle famiglie medie. Le misure, tuttavia, non sono esenti da polemiche e sollevano interrogativi sulla loro effettiva efficacia e sulle ripercussioni per consumatori e mercati. La tassa sull’e-commerce extra-Ue. Ad esempio, ha fatto rumore il tema del contributo fisso di 2 euro su tutte le spedizioni di valore inferiore ai 150 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

