Manovra Schlein | italiani felici? Meloni racconta Paese inesistente

Roma, 21 dic. (askanews) – “Una manovra fatta tagliando le pensioni, sulla pelle di chi ha lavorato una vita. Una manovra che colpisce la sanità pubblica, mentre sei milioni di persone rinunciano alle cure. Una manovra che taglia scuola e università e poi insulta gli studenti, definendoli inutili”. Lo dichiara in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. “Intanto – aggiunge – il Governo si è spaccato e Giorgia Meloni, dopo giorni di silenzio, prova a raccontare un Paese che non esiste, sostenendo che gli italiani sarebbero pure felici di questa legge di bilancio. La verità è semplice: questa manovra è sbagliata, questa maggioranza ha fallito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì.

