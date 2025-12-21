Manovra | Salvini ' nessuna crisi di governo su pensioni ho detto no a tecnici'

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 dic (Adnkronos) - - Una crisi di governo sulla manovra? "No. Alcuni tecnici avevano previsto nei prossimi anni di allungare l'età per la pensione, ho detto no. Era inaccettabile". Lo ha detto Matteo Salvini a Zona bianca, su Retequattro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

