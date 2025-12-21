Manovra primo via libera tra le tensioni Domani sbarca in aula | da pensioni a tfr le modifiche

La manovra 2025 ottiene il primo via libera in commissione Bilancio al Senato, dopo una serie di iter e confronti. Domani, lunedì 22 dicembre, sarà discussa in aula, con l’approvazione prevista per il giorno successivo. Successivamente, il testo tornerà alla Camera per l’approvazione finale. La manovra comprende modifiche su pensioni, TFR e altri ambiti economici, segnando un passo importante nel percorso legislativo.

(Adnkronos) – Dopo il via libera definitivo in commissione Bilancio al Senato tra diversi stop and go la manovra 2025 sbarcherà domani, lunedì 22 dicembre, in aula al Senato con l'approvazione prevista per il giorno successivo prima di tornare alla Camera per l'ok finale. Rientrate le tensioni interne alla maggioranza con la Lega che alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Manovra, ancora modifiche su pensioni, Tfr e Piano Casa: ecco tutte le novità Leggi anche: Manovra in Aula tra le tensioni: caso condono (rientrato), si cambia sulle pensioni. Giorgetti stupito per i no leghisti: non lascio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Manovra 2025, primo via libera: cosa prevede il testo definitivo; Manovra: Castelli, “Via libera a emendamento Superbonus passaggio decisivo per ricostruzione privata”; Manovra, via libera Commissione Bilancio Senato in Aula lunedì; Manovra, slitta il via libera. Nuovo emendamento per ripescare la riforma del Tfr. Manovra, primo via libera al Senato. Giorgetti: "Non mi dimetto" - La Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera al testo, che approderà in Aula lunedì per l’avvio dell’esame parlamentare. altarimini.it

Manovra, via libera all'emendamento: testo in Aula lunedì 22. Scontro sull'ipotesi di riaprire il condono, poi il dietrofront - È arrivato in Commissione Bilancio del Senato il nuovo maxi emendamento del governo alla manovra annunciato ieri sera. affaritaliani.it

Manovra al traguardo tra le tensioni. Giorgetti: 'Non mi dimetto' - Ma alla fine la quarta legge di bilancio del governo Meloni taglia il primo traguardo, quello più importante visto che ora modifiche saranno improbabili. ansa.it

Manovra, vertice a Palazzo Chigi con Meloni, vicepremier e Giorgetti Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Buongiorno dalla redazione della Tgr Trento. La manovra finanziaria e la funivia del Bondone in primo piano sui quotidiani locali di oggi. In edicola come ogni giovedì anche il settimanale @vitatrentina26 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.