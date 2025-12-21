Manovra in Aula tra le tensioni | si cambia sulle pensioni un caso condono rientrato Giorgetti stupito per i no leghisti | non lascio

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In aula si sono registrate tensioni durante la discussione sulla manovra, con modifiche riguardanti le pensioni e un caso di condono che è stato rientrato. Approvato in Commissione Bilancio, il disegno di legge ha suscitato reazioni diverse, con la Lega esprimendo soddisfazione e il Pd criticando le posizioni del governo. La situazione evidenzia le complessità politiche in corso.

Approvato il disegno di legge in Commissione Bilancio. La Lega: «Grande soddisfazione». Il Pd: «Meloni incoerente». L’ok finale il 30 dicembre. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manovra in aula tra le tensioni si cambia sulle pensioni un caso condono rientrato giorgetti stupito per i no leghisti non lascio

© Xml2.corriere.it - Manovra in Aula tra le tensioni: si cambia sulle pensioni, un caso condono (rientrato). Giorgetti stupito per i no leghisti: non lascio

Leggi anche: Manovra in Aula tra le tensioni: caso condono (rientrato), si cambia sulle pensioni. Giorgetti stupito per i no leghisti: non lascio

Leggi anche: Manovra, sì in commissione tra le tensioni: lite sul condono (poi rientrato), si cambia ancora sulle pensioni. Giorgetti: non lascio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Manovra 2026, dietrofront del governo sulle pensioni e il riscatto della laurea; Manovra 2026, dalle pensioni al Tfr: cosa cambia dopo la frenata della Lega; La Lega vince il braccio di ferro sulle pensioni: stralciato l'emendamento del governo; Manovra, si cambia ancora: nuovo emendamento in commissione e stop al decreto.

manovra aula tensioni cambiaPensioni, stipendi e imprese: come cambia la manovra - La commissione Bilancio ha concluso le votazioni sulla legge più importante dell'anno. today.it

manovra aula tensioni cambiaManovra, via libera in commissione dopo tensioni e scontri nella maggioranza - Una nuova giornata ad alta tensione si conclude con l'approvazione in commissione di una manovra che ha messo a dura prova la maggioranza e lascia in sospeso ... msn.com

manovra aula tensioni cambiaManovra, il governo cambia rotta: salta l’anticipo pensione con i fondi integrativi, nuove risorse per imprese e Tfr - Manovra, il governo cambia rotta: salta l’anticipo pensione con i fondi integrativi, nuove risorse per imprese e Tfr ... tag24.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.