Manovra in Aula tra le tensioni | caso condono rientrato si cambia sulle pensioni Giorgetti stupito per i no leghisti | non lascio
In Aula si apre un dibattito acceso sulla manovra, con tensioni tra le forze politiche. Dopo il caso condono, rientrato, si discute ora di modifiche sulle pensioni. Approvato in Commissione Bilancio, il disegno di legge divide le reazioni: la Lega esprime soddisfazione, mentre il Pd critica l'operato del governo. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con vari punti di vista ancora da chiarire.
Approvato il disegno di legge in Commissione Bilancio. La Lega: «Grande soddisfazione». Il Pd: «Meloni incoerente». L’ok finale il 30 dicembre. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Manovra, sì in commissione tra le tensioni: lite sul condono (poi rientrato), si cambia ancora sulle pensioni. Giorgetti: non lascio
Leggi anche: Manovra, il sì tra le tensioni: lite sul condono (poi rientrato), salta la stretta sulle pensioni
Manovra 2026, dietrofront del governo sulle pensioni e il riscatto della laurea; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì; Manovra, sulle pensioni tensione nel governo. La premier: «L'emendamento sulle lauree va cambiato»; Manovra al traguardo tra le tensioni. Giorgetti: 'Non mi dimetto'.
Manovra al traguardo tra le tensioni. Giorgetti: 'Non mi dimetto' - Ma alla fine la quarta legge di bilancio del governo Meloni taglia il primo traguardo, quello più importante visto che ora modifiche saranno improbabili. ansa.it
Manovra, accordo sofferto: salta la stretta sulle pensioni, il «caso» condono, ci sono i fondi per l’editoria - Approvato il disegno di legge in Commissione Bilancio. msn.com
Pensioni, stipendi e imprese: come cambia la manovra - La commissione Bilancio ha concluso le votazioni sulla legge più importante dell'anno. today.it
Alle 2.30 di notte si è chiusa questa manovra del governo Schifani. Una manovra nata male e cresciuta peggio. Un testo che doveva avere 28 articoli è arrivato in Aula con 134 norme: nessuna visione, nessuna priorità, nessuna idea di futuro. Solo desiderata i - facebook.com facebook
Manovra, la Commissione dà l’ok: lunedì in Aula. Giorgetti: «Le dimissioni Ci penso ogni mattina…» x.com
