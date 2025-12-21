Roma, 21 dic (Adnkronos) - “Grazie a Forza Italia nella legge di stabilità ci sono concrete misure per ridurre il prelievo fiscale per i ceti medi, per sostenere le imprese e le innovazioni. Abbiamo contribuito insieme a tutta la nostra coalizione a rafforzare una manovra e un'azione politica che finora ha fatto crescere l'occupazione e crollare la disoccupazione". Lo dice Maurizio Gasparri. "Abbiamo contenuto il tasso di inflazione e abbiamo portato lo spread ai minimi livelli sotto i 70 punti. Grazie a Forza Italia sono state destinate importanti risorse al settore dell'editoria che vive una delicata crisi -prosegue il presidente dei senatori di FI-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Gasparri, 'misure concrete per ridurre prelievo fiscale, per imprese e popolo in divisa'

