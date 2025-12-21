Manovra domani in Aula | la maggioranza serra i ranghi per lo sprint finale

Alle 9.30 del mattino la quarta legge di bilancio del governo Meloni arriverà in Aula al Senato per la prima delle due volate parlamentari verso l’approvazione finale. Il calendario non accetta deroghe: la manovra deve essere licenziata da Palazzo Madama prima di Natale, per poi approdare alla Camera, dove il via libera definitivo dovrebbe arrivare il 30 dicembre. Messe da parte le frizioni degli ultimi giorni sul tema pensioni, la maggioranza, Lega inclusa, serra i ranghi per chiudere e sciogliere gli ultimi nodi sugli altri provvedimenti che attendono l’ok entro fine anno, dal decreto Economia alla riforma della Corte dei Conti, senza dimenticare il decreto Armi, che più degli altri scuote il centrodestra creando non pochi malumori, ancora una volta nel Carroccio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra, domani in Aula: la maggioranza serra i ranghi per lo sprint finale Leggi anche: Manovra, Meloni convoca vertice e serra ranghi: arriva un nuovo emendamento Leggi anche: Il caso Almasri domani in Aula. Ecco cosa dirà la relazione della maggioranza Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì; Manovra, saltano novità su pensioni e Tfr. Arriva bonus paritarie. Le principali modifiche; Vertice tra Meloni, Tajani e Salvini. Nuovo emendamento alla manovra sulle pensioni. Schlein: «Si è rotta la maggioranza»; Manovra, oggi atteso il pacchetto del governo da 3,5 miliardi. Ponte sullo Stretto, riprogrammate le risorse per il 2026. Manovra, domani in Aula: la maggioranza serra i ranghi per lo sprint finale - 30 del mattino la quarta legge di bilancio del governo Meloni arriverà in Aula al Senato per la prima delle due volate parlamentari verso ... lapresse.it

Manovra al traguardo, domani il testo in aula al Senato. I prossimi passaggi - Il 20 dicembre è arrivato il primo sì, con il via libera della commissione Bilancio al Senato. tg24.sky.it

Approvata a maggioranza la manovra finanziaria - Dopo giorni di discussione in aula, pronti via, viene messo ai voti il documento di economia e finanza: favorevoli Union Valdotaine, Forza Italia e Centro autonomista; contrari Fratelli d'Italia e ... rainews.it

#Manovra, pronta per il voto di domani in @SenatoStampa #Senato. Poi ok della @Montecitorio #Camera dopo #Natale. IL TESTO x.com

La #manovra domani in aula al #Senato. Misure per le imprese, novità sulle pensioni. La maggioranza: "E' per la crescita del Paese". Le opposizioni: "Sventato blitz su condono". Al #Tg2Rai ore 13,00 #21dicembre - facebook.com facebook

