Manovra Conte senza mezzi termini | È misera e ingiusta non affronta i problemi del Paese

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte ha voluto rivendicare il lavoro delle opposizioni che in questi giorni sono riuscite ad evitare che venissero approvate altre norme ritenute deleterie: "Grazie alla nostra azione di opposizione, siamo riusciti a scongiurare obbrobri come la corsa al condono e l'innalzamento del tetto del contante a 10mila euro". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

manovra conte senza mezzi termini 200 misera e ingiusta non affronta i problemi del paese

© Ildifforme.it - Manovra, Conte senza mezzi termini: “È misera e ingiusta, non affronta i problemi del Paese”

Leggi anche: Manovra: Conte, 'misera e ingiusta, un triste teatro'

Leggi anche: Manovra: Boccia (Pd), 'misera e senza prospettiva, destra raschia barile tassando oro'

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

manovra conte senza mezziManovra: Conte, 'ennesimo circo con maggioranza a pezzi' - Ma dopo aver già peggiorato la ‘Fornero’ alzando l’età pensionabile e cancellato ‘Opzione donna’, il Governo si è dovuto rimangiare, per or ... msn.com

manovra conte senza mezziManovra, no al pacchetto pensioni: vertice a Chigi, governo ai ripari - emendamento del governo con modifiche da 3,5 miliardi doveva essere l'ultimo intervento prima del rush finale, con l'ok definitivo che ... ilmattino.it

“Una manovra senza impatto”. Bocciatura di Cgil e industriali - ROMA – «I banchieri difendono gli interessi delle banche, gli industriali difendono i loro interessi. repubblica.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.