Manovra Conte senza mezzi termini | È misera e ingiusta non affronta i problemi del Paese
Conte ha voluto rivendicare il lavoro delle opposizioni che in questi giorni sono riuscite ad evitare che venissero approvate altre norme ritenute deleterie: "Grazie alla nostra azione di opposizione, siamo riusciti a scongiurare obbrobri come la corsa al condono e l'innalzamento del tetto del contante a 10mila euro". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Conte accusa il Governo di una manovra confusa e senza visione, che taglia pensioni e sostegni a lavoro e imprese mentre litiga internamente e accelera solo sul riarmo, sacrificando crescita e politiche sociali. - facebook.com facebook
Le opposizioni attaccano dopo le tensioni nel centrodestra sulla manovra, La segretaria del Pd Elly Schlein commenta: "Si è rotta la maggioranza". Il leader del M5s Giuseppe Conte parla di "notte di follia". #ANSA x.com
