Manovra | Conte ' misera e ingiusta un triste teatro'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "La settimana si chiude con Meloni che esulta per aver approvato in Europa 90 miliardi che destiniamo all'Ucraina col nostro debito comune, mentre restiamo ai margini dei negoziati di pace, e il triste teatro di una Manovra misera e ingiusta". Lo scrive sui social Giuseppe Conte. "Una Manovra che non affronta il dramma della sanità pubblica, peggiora la legge Fornero aumentando l'età pensionabile, cancella Opzione donna, taglia sulla scuola e al "libro delle tasse" di questi anni di pressione fiscale record aggiunge tasse su pacchi online, accise, ritenute d'acconto che aumenteranno fino all'1% sulle fatture delle imprese.

Leggi anche: Manovra: Boccia (Pd), 'misera e senza prospettiva, destra raschia barile tassando oro'

