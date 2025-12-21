Manovra alla volata finale | condono e tfr gli ultimi scogli Via libera in Commissione

Nella fase conclusiva delle discussioni legislative, si accentuano le tensioni tra maggioranza e opposizione, in particolare sulla questione della riapertura del condono edilizio. La Commissione ha recentemente approvato le ultime misure, tra cui il condono e il TFR, superando gli ultimi ostacoli. Manovra alla volata finale: condono e TFR gli ultimi scogli. Via libera in Commissione.

Roma, 21 dicembre 2025 – L’ultimo scontro tra maggioranza e opposizione è esploso sulla riapertura del condono edilizio. Ma il governo ha spento subito il rischio, di fronte alla minaccia di ostruzionismo delle opposizioni, di un ulteriore rinvio dei tempi di approvazione della manovra con la trasformazione della proposta in un ordine del giorno (che non si nega a nessuno). Via libera al nuovo maxi-emendamento. E così, in un sabato prenatalizio agitato dalla corsa verso casa dei senatori della Commissione Bilancio, a metà pomeriggio è arrivato il via libera al nuovo maxi-emendamento dell’esecutivo: il testo approderà in aula domani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manovra alla volata finale: condono e tfr gli ultimi scogli. Via libera in Commissione Leggi anche: Manovra, le 'tensioni' sul condono poi il via libera in Commissione Leggi anche: Manovra, le 'tensioni' su condono e pensioni poi il via libera in Commissione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Manovra, accordo sofferto: salta la stretta sulle pensioni, il «caso» condono, ci sono i fondi per l’editoria - Approvato il disegno di legge in Commissione Bilancio. msn.com

