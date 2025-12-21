Mano tesa ai senzatetto Inaugurato centro diurno

È stato inaugurato il nuovo centro diurno “Crocevia”, un luogo pensato per offrire supporto e conforto alle persone senza fissa dimora. L’obiettivo è creare uno spazio di accoglienza e ripartenza, dove chi vive in strada possa trovare un rifugio caldo e un punto di riferimento. La nostra mano tesa ai senzatetto rappresenta un gesto concreto di solidarietà e vicinanza. Inaugurato il centro diurno, un passo importante verso un aiuto reale.

"Abbiamo chiamato questo luogo 'Crocevia' perché per noi è uno spazio dove le vite ricominciano, dove ci sono degli incontri e delle ripartenze, cosicché le persone che escono dai dormitori della città non debbano più essere su una fredda panchina a consumare la propria vita, ma possano trovare rifugio in un posto caldo". Sono queste le parole di Daniela Biondi, direttrice della Caritas diocesana, che hanno accompagnato, ieri mattina, l'inaugurazione del nuovo centro diurno della Caritas per persone senza fissa dimora all'interno degli spazi dell'Opera di Santa Teresa, al 57 di via De Gasperi. Il nuovo spazio si inserisce nel solco dei centri 'Tracce' e San Rocco, che fino al 2019 ospitavano le persone in difficoltà nelle ore diurne.

