Mandas Juventus, il portiere greco rappresenta una soluzione per i bianconeri con la cessione di Perin. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, offrendo alla squadra un’alternativa affidabile tra i pali. La volontà è di rafforzare il reparto portieri in vista della nuova stagione, valutando attentamente le opzioni disponibili sul mercato.

Mandas Juventus, il portiere greco rappresenta una soluzione per i bianconeri con la cessione di Perin. La Lazio apre alla cessione Il nome Mandas sta diventando sempre più centrale nelle dinamiche di una Serie A pronta a vivere una vera e propria rivoluzione tra i pali. Il mercato dei portieri si preannuncia come un gioco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mandas Juventus, il greco rappresenta una soluzione per i bianconeri in caso di addio di Perin: una pista destinata ad entrare nel vivo nelle prossime settimane

Leggi anche: Tudor Juventus, l’esonero resta una possibilità in caso di altri passi falsi. La posizione del club bianconero e cosa succederà nelle prossime settimane

Leggi anche: Thiago Motta torna ad allenare? L’ex Juve è di nuovo nel mirino di un club francese: ecco cosa può accadere nelle prossime settimane

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Fiorentina, De Rossi chiama Dzeko al Genoa: giro di portieri con Juve e Lazio; Mandas Juventus, il greco rappresenta una soluzione per i bianconeri in caso di addio di Perin: una pista destinata ad entrare nel vivo nelle prossime settimane; Calciomercato Lazio | La Juve vuole Mandas: scelto il sostituto; Calciomercato Lazio, anche Baroni vuole Mandas: incursione di Torino e Verona per il greco.

Mandas Lazio, l’addio a gennaio è sempre più probabile: quella big di Serie A si è messa sulle tracce del portiere biancoceleste. Le ultime - Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione nelle prossime settimane Il futuro di Mandas è uno dei temi più caldi di una Ser ... lazionews24.com

Calciomercato Lazio | La Juve vuole Mandas: scelto il sostituto - Ora la Juventus punta il portiere greco, andando così a formare un triangolo di mercato con una terza squadra di Serie A. lalaziosiamonoi.it