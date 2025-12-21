Manca la neve allarme Fis sui Giochi | Ritardi inspiegabili

A meno di due mesi dall'inizio dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, la Fis evidenzia ritardi e problemi di preparazione. In particolare, a Livigno, sede delle gare di snowboard e freestyle, si registrano ancora carenze e ritardi inspiegabili. La mancanza di neve e i ritardi nei lavori di preparazione sollevano preoccupazioni sulla riuscita delle competizioni. Manca la neve, allarme Fis sui Giochi:

Allarme su Milano-Cortina: manca la neve artificiale, siamo in ritardo - Il presidente della Fis, Eliasch: Governo e Regioni hanno ancora molto lavoro da fare. avvenire.it

Allarme neve artificiale per la Fis, Livigno: "Non mancherà" - Allarme neve artificiale per le piste di Milano Cortina: a lanciarlo è il presidente della Federazione internazionale di sci (Fis), Johan Eliasch, che parla di "ritardi inspiegabili", in particolare a ... ansa.it

Arrivano i turisti ma manca la neve: in Alto Adige chiuso un quarto delle piste, in Trentino pioggia a 1.800 metri x.com

