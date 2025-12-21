Manca la neve allarme Fis sui Giochi | Ritardi inspiegabili
A meno di due mesi dall'inizio dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, la Fis evidenzia ritardi e problemi di preparazione. In particolare, a Livigno, sede delle gare di snowboard e freestyle, si registrano ancora carenze e ritardi inspiegabili. La mancanza di neve e i ritardi nei lavori di preparazione sollevano preoccupazioni sulla riuscita delle competizioni. Manca la neve, allarme Fis sui Giochi:
A meno di 50 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, il presidente della Federazione internazionale di sci (Fis), Johan Eliasch, lancia l'allarme: «Non è ancora tutto pronto», soprattutto a Livigno, dove si terranno le gare di snowboard e freestyle. Lo svedese Eliasch segnala «ritardi inspiegabili» nella produzione di neve artificiale e invita governo e Regioni ad «accelerare i tempi». Dal fronte locale arrivano però rassicurazioni. Il sindaco di Livigno, Remo Galli, sottolinea che «avremo tutta la neve necessaria per una grande Olimpiade. Conosco il nostro territorio e non sono affatto preoccupato». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Olimpiadi, è allarme neve artificiale. L'ira della Fis: «Ritardi inspiegabili, il governo deve accelerare. Li chiamiamo tre volte al giorno»
Leggi anche: Olimpiadi, è allarme neve artificiale. L'ira della Federazione Sci: «Ritardi inspiegabili, il governo deve accelerare i tempi»
Allarme su Milano-Cortina: manca la neve artificiale, siamo in ritardo; Manca la neve, allarme Fis sui Giochi: Ritardi inspiegabili; Milano Cortina 2026, la Fis lancia l'allarme sulla neve artificiale: Ritardi inspiegabili; Allarme sulla neve finta che serve alle Olimpiadi: “Ritardi inspiegabili”.
Manca la neve, allarme Fis sui Giochi: "Ritardi inspiegabili" - J'accuse della Federsci internazionale sull'innevamento artificiale. msn.com
Allarme su Milano-Cortina: manca la neve artificiale, siamo in ritardo - Il presidente della Fis, Eliasch: Governo e Regioni hanno ancora molto lavoro da fare. avvenire.it
Allarme neve artificiale per la Fis, Livigno: "Non mancherà" - Allarme neve artificiale per le piste di Milano Cortina: a lanciarlo è il presidente della Federazione internazionale di sci (Fis), Johan Eliasch, che parla di "ritardi inspiegabili", in particolare a ... ansa.it
Arrivano i turisti ma manca la neve: in Alto Adige chiuso un quarto delle piste, in Trentino pioggia a 1.800 metri x.com
Manca qualcosa Buongiorno, buon fine settimana a tutti #segnalazionimeteoromaeprovincia #meteo #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #autunno #autunno2025 #neve #nevearoma #analisimodelli #temporali #memes #meme - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.