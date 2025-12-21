Mamma Meloni | Le mie figlie? Giorgia è marziale Arianna empatica

Anna Paratore, madre di Giorgia e Arianna Meloni, descrive i tratti caratteriali delle sue figlie, che occupano ruoli di rilievo all’interno di Fratelli d’Italia. Secondo lei, Giorgia si distingue per il carattere marziale, mentre Arianna si contraddistingue per la sua empatia. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, Paratore offre una panoramica sui diversi temperamenti delle due sorelle e sui loro ruoli politici.

Anna Paratore, madre di Giorgia e Arianna Meloni, racconta a Il Giornale i caratteri diversi delle due sorelle ai vertici di Fratelli d’Italia. Natale e Atreju, che spesso coincidono non sono un periodo semplice. «lo ho tirato i remi in barca da tempo, non mi stresso più. Sono pochi giorni all’anno, davvero pochi, in cui possiamo stare un po’ in famiglia tra di noi, parlare non di politica e fare cose diverse da quelle che fanno tutti giorni. Arianna cucina molto bene: in passato ha fatto corsi al Gambero Rosso, è una grande appassionata di gastronomia ed è bravissima. Quando cucina lei è sempre un piacere», racconta. 🔗 Leggi su Open.online

