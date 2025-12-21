Mamma ho perso l’aereo altro che AI | il Natale anni Novanta rinasce su TikTok

Mamma ho perso l’aereo continua a essere uno dei film più presenti durante le feste, altro che video con l’ AI, Kevin McCallister resta lì, inchiodato a un’idea di Natale che riconosciamo subito (c’è anche una serie di video di chi ha protestato perché la casa originale è stata modificata dai proprietari, resa “troppo moderna”, dovevano lasciare ogni dettaglio inchiodato così dov’era, come se la casa l’avessero pagata i fan). Comunque sia, un articolo di oggi sul Guardian segnala il boom del trend #90sChristmas su TikTok, che al momento conta oltre 8.000 video pubblicati, e rimette in circolazione un’estetica natalizia anni Novanta volutamente disordinata, fatta di luci multicolori grosse e non coordinate e VHS lasciate in vista sul mobile e televisori accesi solo per fare atmosfera e salotti pieni di oggetti ormai cult, tra tappeti scuri, divani vissuti, pacchi avvolti male, con Home Alone che compare spesso come riferimento visivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mamma ho perso l’aereo, altro che AI: il Natale anni Novanta rinasce su TikTok Leggi anche: “Mamma, ho perso l’aereo” compie 35 anni: il ritorno al cinema del Natale più anni Novanta di sempre Leggi anche: “Mamma, ho perso l’aereo”: a 35 anni dall’uscita il film cult del Natale torna al cinema Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Maxi ristrutturazione per la casa di Mamma ho perso l’aereo | tornerà come appare nel film; ' Mamma ho perso l’aereo' diventa danza | gli allievi di Amarindance in scena a Calambrone; Mamma ho perso l’aereo diventa da record la casa dei McCallister riprodotta con il pan di zenzero | è la più grande al mondo. Mamma ho perso l’aereo, altro che AI: il Natale anni Novanta rinasce su TikTok - Tra #90sChristmas, luci stonate e VHS in vista, la famosa pellicola torna a essere molto più di un film delle feste: diventa un codice visivo, un segnale immediato di un Natale pre- ilgiornale.it

Mamma, ho perso l'aereo: Macaulay Culkin e Chris Columbus spiegano perché continua ad essere un successo oggi - All'Academy Museum di Los Angeles, Macaulay Culkin e Chris Columbus spiegano perché Mamma ho perso l'aereo è ancora un film di successo. comingsoon.it

Mamma Ho Perso L’Aereo: la reunion fake generata con la I.A. è diventata virale [FOTO] - Negli ultimi giorni hanno fatto il giro del web alcune immagini che sembravano mostrare una reunion di parte del cast di Mamma, Ho Perso L'Aereo. lascimmiapensa.com

ANSA.it. . "Mamma ho perso l'aereo", da guinness la casa di Kevin di pan di zenzero. Ricostruita a Hollywood per i 35 anni del film #ANSA facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.