Mamma ho perso l’aereo altro che AI | il Natale anni Novanta rinasce su TikTok

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mamma ho perso l’aereo continua a essere uno dei film più presenti durante le feste, altro che video con l’ AI, Kevin McCallister resta lì, inchiodato a un’idea di Natale che riconosciamo subito (c’è anche una serie di video di chi ha protestato perché la casa originale è stata modificata dai proprietari, resa “troppo moderna”, dovevano lasciare ogni dettaglio inchiodato così dov’era, come se la casa l’avessero pagata i fan). Comunque sia, un articolo di oggi sul Guardian segnala il boom del trend #90sChristmas su TikTok, che al momento conta oltre 8.000 video pubblicati, e rimette in circolazione un’estetica natalizia anni Novanta volutamente disordinata, fatta di luci multicolori grosse e non coordinate e VHS lasciate in vista sul mobile e televisori accesi solo per fare atmosfera e salotti pieni di oggetti ormai cult, tra tappeti scuri, divani vissuti, pacchi avvolti male, con Home Alone che compare spesso come riferimento visivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

