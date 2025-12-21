maltrattamenti sulla moglie indagato il sindaco di cervia il gip dice no alla custodia in carcere

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è attualmente indagato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, con cui sta affrontando una separazione. Il Gip ha respinto la richiesta di custodia in carcere, ma la vicenda resta sotto attenzione. Per ora, queste sono le certezze.

Per ora tre sono le certezze. Che il sindaco di Cervia, il 44enne Mattia Missiroli, è indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie da cui si sta separando. Che la procura ha chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. E che il gip ha appena respinto la richiesta rilevando in estrema sintesi come i fatti contestati siano in fondo episodici e che l’indagato, all’indomani della visita della consorte in pronto soccorso, abbia lasciato casa. In realtà, dopo un paio di giorni fuori, lui è tornato in quello che a tutti gli affetti è anche il suo domicilio. Il resto di questa vicenda è ancora tutto da scrivere visto che la procura non sembra affatto intenzionata a mollare la presa: è anzi probabilmente pronta a rilanciare con un appello a Bologna per chiedere che venga applicato al primo cittadino cervese il carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

