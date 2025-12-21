Maltrattamenti alla moglie Sindaco Pd indagato il gip nega la custodia in carcere

L’ultima domenica prima di Natale si apre con un nuovo caso politico che finisce per scuotere il Partito democratico e mettere in difficoltà la sua leadership nazionale. A essere coinvolto è il sindaco Pd, finito sotto indagine per presunti maltrattamenti domestici ai danni della moglie. Una vicenda delicata, che intreccia cronaca giudiziaria e responsabilità istituzionali, e che arriva come una nuova, imbarazzante gatta da pelare per la segretaria dem Elly Schlein, già alle prese con un periodo complesso sul piano politico. >> “È tutto là dentro, la procura ha tutto in mano”. Garlasco, svolta decisiva in arrivo: prove su prove. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie - Missiroli è primo cittadino dal giugno del 2024 quando è stato eletto con il 56% delle preferenze sostenuto da un 'campo largo' che oltre al Pd comprendeva M5s, Verdi Sinistra e due liste civiche ... tg24.sky.it