Maltrattamenti alla moglie Sindaco Pd indagato il gip nega la custodia in carcere

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima domenica prima di Natale si apre con un nuovo caso politico che finisce per scuotere il Partito democratico e mettere in difficoltà la sua leadership nazionale. A essere coinvolto è il sindaco Pd, finito sotto indagine per presunti maltrattamenti domestici ai danni della moglie. Una vicenda delicata, che intreccia cronaca giudiziaria e responsabilità istituzionali, e che arriva come una nuova, imbarazzante gatta da pelare per la segretaria dem Elly Schlein, già alle prese con un periodo complesso sul piano politico. >> “È tutto là dentro, la procura ha tutto in mano”. Garlasco, svolta decisiva in arrivo: prove su prove. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

