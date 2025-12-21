Maltempo in Liguria pioggia su costa e entroterra scatta l’allerta neve

Maltempo sulla Liguria, scendono le temperature sui rilievi e torna la pioggia sulla costa. Arpal, centro meteo idrologico regionale, ha emesso l’allerta gialla per neve sulle zone interne del Ponente e sui versanti padani di ponente dalle 13 alle 24 di domani. Dalla serata di oggi sono attese precipitazioni diffuse legate al passaggio di una perturbazione, che interesserà la Liguria nel corso della settimana. I fenomeni saranno più diffusi sul centro-ponente, deboli in mattinata, con intensificazione fino a localmente moderata dalle ore centrali, e cumulate significative in serata. La quota neve è in calo sulle Alpi marittime con nevicate moderate o localmente forti in serata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

