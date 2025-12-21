Maltempo in arrivo | pioggia vento e neve anche a Natale

Si avvicina una perturbazione carica di piogge e nevicate che ci terrà compagnia per tutta la settimana di Natale. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche già a partire da domenica, con le prime precipitazioni attese sull e regioni del Nord Ovest e sulle due Isole Maggiori. Tutto dipenderà dall’ arrivo di correnti fredde di origine polare, in discesa dal Nord Europa, che andranno a alimentare la formazione di un ciclone mediterraneo, responsabile di una fase di maltempo diffuso sull’Italia. Il contrasto termico tra le diverse masse d’aria, unito al continuo richiamo di umidità nei bassi strati e al raffreddamento in quota, creerà condizioni ideali per precipitazioni persistenti e localmente intense, soprattutto sui rilievi, dove sono attese nevicate abbondanti: sulle Alpi occidentali potrebbe cadere fino a 1 metro di neve entro Natale oltre i 1400 metri di quota. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

