La Luce e il racconto della sua creazione sono protagoniste della personale di Omar Hassan, eclettico artista italo-egiziano “Milano based”, nello spazio espositivo del Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa, in mostra fino al 7 gennaio. La Porta di Milano, così si chiama l’ampio scrigno all’interno dello scalo internazionale dedicato all’arte, è così diventata cornice di “Exit Lights” di Hassan, opera site-specific ed esperienza coinvolgente che i viaggiatori e i visitatori possono sperimentare ammirando una delle sue opere più imponenti, affiancata da un’installazione video immersiva. Il progetto accompagna il pubblico nel mondo di Omar, fin dentro il suo processo creativo, portando dentro di sé l’essenza della street art che nelle mani dell’artista si eleva e diventa pittura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malpensa, Porta di Milano: "Exit Lights" di Hassan tra luci e ombre c’è la vita

