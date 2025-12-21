Mali-Zambia prima giornata-Gruppo A-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

La prima giornata del Gruppo A di Coppa d’Africa 2025 mette di fronte Mali e Zambia. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di iniziare con un risultato positivo e consolidare le proprie possibilità di avanzamento nel torneo. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Gara valida per la prima giornata del Gruppo A di Coppa d’Africa 2025. Il Mali vuole partire subito bene contro uno Zambia reduce da un periodo molto negativo. Mali-Zambia si giocherà lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Mohamed V di Casablanca. MALI-ZAMBIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il Mali si presentano a questa competizione dopo il pareggio a reti bianche con la Giordania in amichevole e l’obiettivo di approdare almeno agli ottavi di finale. La Nazionale del ct belga Tom Saintfiet può contare su diversi giocatori che militano nel campionato italiano, tra cui Woyo Coulibaly, Lassana Coulibaly, e El Bilal Tourè. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mali-Zambia, prima giornata-Gruppo A-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Marocco-Comore, prima giornata Gruppo A Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Fiorentina-Sigma Olomuc, prima giornata Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mali-Zambia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Mali-Zambia, prima giornata-Gruppo A-Coppa d'Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla; Pronostici Coppa d’Africa 22 dicembre 2025 (prima giornata); Coppa d'Africa: gli impegni di Luvumbo (Angola) e Liteta (Zambia). Il Lecce perde pezzi per la Coppa d’Africa, via tre titolari Sarà un mese complicato per i giallorossi Il Lecce perde tre calciatori per la Coppa d’Africa. Sono tutti titolarissimi: Coulibaly ( Mali ), Gaspar ( Angola) e Banda ( Zambia ), già partiti per aggregarsi alle va - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.