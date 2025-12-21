Cristiano Malgioglio ha rivolto un appello in vista della finale di Ballando con le stelle, suscitando sorpresa tra i fan. La vicenda ha attirato l’attenzione anche su Barbara d’Urso, con cui Malgioglio condivide un’amicizia di lunga data. La loro relazione, nota nel mondo dello spettacolo, si configura come un elemento di interesse per l’evento che si avvicina. Malgioglio, ‘l’appello’ per la finale di Ballando che spiazza: cosa succede con Barbara d’Ur

La finale di Ballando con le stelle e un’amicizia storica sotto i riflettori. Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso sono legati da un’amicizia che dura da decenni. Vacanze insieme, collaborazioni artistiche, apparizioni televisive incrociate: un rapporto che sembrava inattaccabile. Eppure, durante la finale di Ballando con le stelle del 20 dicembre, è accaduto qualcosa che ha fatto drizzare le antenne al pubblico social. La finale del programma di Milly Carlucci è uno dei momenti più sensibili, soprattutto perché il televoto pesa per il 50% sul risultato finale. Barbara d’Urso era in gara e il sostegno dei fan, soprattutto sui social, era cruciale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Malgioglio, ‘l’appello’ per la finale di Ballando che spiazza: cosa succede con Barbara d’Urso?

Leggi anche: Barbara D’Urso, l’indiscrezione clamorosa: cosa succede a Ballando con le stelle

Leggi anche: “Come prevedibile…”. Ballando con le stelle, Barbara D’Urso balla e poi ecco cosa succede

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famig - facebook.com facebook