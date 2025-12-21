Magliette della Fiorentina ‘sparite’ dopo l’allenamento con il Grosseto Squalifiche inibizione e multa

Dopo l’allenamento congiunto tra Grosseto e la Primavera della Fiorentina, sono emerse irregolarità riguardanti la sottrazione di magliette dall’area spogliatoio dei biancorossi. La Procura federale ha ricostruito che tre giocatori della squadra maremma sarebbero responsabili di questo episodio, che ha portato a sanzioni e inibizioni. La vicenda evidenzia come comportamenti non conformi alle norme possano avere conseguenze significative per i coinvolti.

Grosseto, 21 dicembre 2025 – Al termine dell’allenamento congiunto disputato lo scorso 27 marzo al Viola Park fra il Grosseto e la formazione della Primavera della Fiorentina, dallo spogliatoio utilizzato dai biancorossi – secondo quanto dichiarato dai dirigenti viola – sparirono alcune magliette da allenamento della Fiorentina, una sottrazione della quale, stando alla ricostruzione fatta dalla Procura federale, furono responsabili tre giocatori (Massimiliano Benucci, Luca Senigagliesi ed Emilio Dierna, nessuno dei quali adesso nella rosa della formazione maremmana) e per la quale il direttore generale Filippo Vetrini “aveva dichiarato nell’esposto depositato dinnanzi alla Procura federale il 24 giugno, in maniera non conforme a quanto emerso” che l’autore del gesto sarebbe stato invece un altro giocatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

