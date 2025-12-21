Vittorio Sgarbi è stato condannato a una multa di 2.500 euro per aver diffamato Woodcock, definendolo

"Finirà nel nulla come Why Not. Non si capisce neppure se è per stupidità o per mettersi in mezzo a questioni politiche". E ancora: "È la tipica nuvola di nulla di Woodcock che finirà nel nulla come tutte le cose che ha fatto. Questo magistrato dovrebbe essere cacciato dalla magistratura e anche arrestato". Di più: "Non capisco il beneficio, salvo che non sia una forma di trama tra Emiliano (all’epoca presidente della Regione Puglia, ndr) e Woodcock". Tutte frasi che lo storico dell’arte e politico Vittorio Sgarbi pronunciò l’8 marzo 2017 in un’intervista al quotidiano on line affaritaliani.it. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Magistrato da cacciare". Sgarbi diffamò Woodcock. Multato per 2.500 euro

Leggi anche: Diffamò politico su Facebook, dovrà pagare 4.500 euro e 10mila di risarcimento

Leggi anche: Serie "D» - Girone "E»: il giudice sportivo. Tau Altopascio multato di 500 euro per il derby: "Persone non autorizzate davanti agli spogliatoi»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

"Magistrato da cacciare". Sgarbi diffamò Woodcock. Multato per 2.500 euro - In un’intervista a un quotidiano on line, attaccò il pm sull’inchiesta Consip. msn.com