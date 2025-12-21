magia al cinema feste proiezioni anche di mattina

Il cinema rappresenta un momento di condivisione e di svago, particolarmente nel periodo natalizio. Durante le festività, le proiezioni si susseguono anche di mattina, offrendo l’opportunità di trascorrere del tempo in modo diverso e piacevole. I giorni di Natale sono dedicati anche al cinema, quello sul grande schermo, della sana camminata per vedersi un buon film.

E a Siena si torna anche alle vecchie abitudini della programmazione di mattina, magari primo di un pranzo natalizio. Intanto cominciamo a sfogliare il trittico natalizio dal 24 dicembre: è l'ultimo giorno della programmazione di "Avatar fuoco e polvere", il terzo capitolo ambientato nel 2154 di James Cameron colossal di fantascienza con Sam Worthington, Zoe Saldana e Stephen Lang. Lo trovate in 3D al cinema Metropolitan. Nei giorni successivi passerà al cinema Odeon in versione 2D.

