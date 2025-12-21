Macaulay Culkin spiega come è diventato un buon padre nonostante i traumi subiti | Merito di mia moglie

La star di Mamma, ho perso l'aereo ha sottolineato quanto sia importante avere accanto Brenda Song nella sua vita quotidiana. Macaulay Culkin ha svelato come ha superato i traumi della sua infanzia grazie alla moglie Brenda Song, riuscendo così a diventare una persona, e un padre, migliore. L'attore, durante la sua partecipazione allo show Mythical Kitchen, ha raccontato come sta cercando di non commettere gli errori che hanno avuto delle conseguenze su di lui quando era un bambino. I traumi dell'infanzia Parlando di come tratta i propri figli, Macaulay Culkin ha raccontato: "C'è una parola che uso a casa mia perché si tratta di qualcosa che non ho realmente sentito abbastanza quando ero un ragazzino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Macaulay Culkin spiega come è diventato un buon padre nonostante i traumi subiti: "Merito di mia moglie" Leggi anche: Macaulay Culkin: "Die Hard non è un film di Natale! Non si discute!" Leggi anche: Macaulay Culkin riapre una ferita del passato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Macaulay Culkin spiega come è diventato un buon padre nonostante i traumi subiti: "Merito di mia moglie" - La star di Mamma, ho perso l'aereo ha sottolineato quanto sia importante avere accanto Brenda Song nella sua vita quotidiana. movieplayer.it

Mamma, ho perso l'aereo: Macaulay Culkin e Chris Columbus spiegano perché continua ad essere un successo oggi - All'Academy Museum di Los Angeles, Macaulay Culkin e Chris Columbus spiegano perché Mamma ho perso l'aereo è ancora un film di successo. comingsoon.it

Rushmore, il film che Macaulay Culkin non fece mai: il rifiuto a Wes Anderson spiegato anni dopo - L'ex star di Mamma, ho perso l'aereo ha raccontato che all'epoca decise di prendersi una lunga pausa e non lesse nemmeno la sceneggiatura. movieplayer.it

No, non lo è! Non si discute! " Così Macaulay Culkin ha liquidato la questione quando gli è stato chiesto se “Die Hard – Trappola di cristallo” rientrasse tra i film di Natale. Durante una chiacchierata con Mythical Kitchen, l’attore di “Mamma, ho perso l’aereo” no - facebook.com facebook

Macaulay Culkin è orgoglioso dei sui figli. E noi siamo così orgogliosi di Macaulay Culkin per essere il padre che ha sempre desiderato quando era bambino #MTVCeleb #MacaulayCulkin @IncredibleCulk x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.