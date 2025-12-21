Macaulay Culkin spiega come è diventato un buon padre nonostante i traumi subiti | Merito di mia moglie

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star di Mamma, ho perso l'aereo ha sottolineato quanto sia importante avere accanto Brenda Song nella sua vita quotidiana. Macaulay Culkin ha svelato come ha superato i traumi della sua infanzia grazie alla moglie Brenda Song, riuscendo così a diventare una persona, e un padre, migliore. L'attore, durante la sua partecipazione allo show Mythical Kitchen, ha raccontato come sta cercando di non commettere gli errori che hanno avuto delle conseguenze su di lui quando era un bambino. I traumi dell'infanzia Parlando di come tratta i propri figli, Macaulay Culkin ha raccontato: "C'è una parola che uso a casa mia perché si tratta di qualcosa che non ho realmente sentito abbastanza quando ero un ragazzino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

macaulay culkin spiega come 232 diventato un buon padre nonostante i traumi subiti merito di mia moglie

© Movieplayer.it - Macaulay Culkin spiega come è diventato un buon padre nonostante i traumi subiti: "Merito di mia moglie"

Leggi anche: Macaulay Culkin: "Die Hard non è un film di Natale! Non si discute!"

Leggi anche: Macaulay Culkin riapre una ferita del passato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

macaulay culkin spiega 232Macaulay Culkin spiega come &#232; diventato un buon padre nonostante i traumi subiti: "Merito di mia moglie" - La star di Mamma, ho perso l'aereo ha sottolineato quanto sia importante avere accanto Brenda Song nella sua vita quotidiana. movieplayer.it

macaulay culkin spiega 232Mamma, ho perso l'aereo: Macaulay Culkin e Chris Columbus spiegano perché continua ad essere un successo oggi - All'Academy Museum di Los Angeles, Macaulay Culkin e Chris Columbus spiegano perché Mamma ho perso l'aereo &#232; ancora un film di successo. comingsoon.it

Rushmore, il film che Macaulay Culkin non fece mai: il rifiuto a Wes Anderson spiegato anni dopo - L'ex star di Mamma, ho perso l'aereo ha raccontato che all'epoca decise di prendersi una lunga pausa e non lesse nemmeno la sceneggiatura. movieplayer.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.