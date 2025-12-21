Ma sei fuori?! Terrore sulla statale | auto contromano in galleria

Nuovi attimi di paura sulla SS36, l’arteria che collega Milano alla Valtellina e che, in vista delle Olimpiadi 2026, molti chiamano già “la strada delle Olimpiadi”. Venerdì 19 dicembre, attorno alle 20.15, nel tratto in provincia di Lecco, alcuni automobilisti hanno ripreso un’auto che procedeva contromano tra gallerie e svincoli. È l’ennesimo allarme: segnalazioni simili sono già arrivate altre volte nelle ultime settimane. Il video, registrato da una dashcam, riprende la galleria Monte Barro, sulla carreggiata nord verso Lecco: sulla corsia di sorpasso compare un’auto in senso opposto e lo schianto viene evitato per un soffio, tra frenate e manovre d’emergenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

