Ma sei fuori?! Terrore sulla statale | auto contromano in galleria

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi attimi di paura sulla SS36, l’arteria che collega Milano alla Valtellina e che, in vista delle Olimpiadi 2026, molti chiamano già “la strada delle Olimpiadi”. Venerdì 19 dicembre, attorno alle 20.15, nel tratto in provincia di Lecco, alcuni automobilisti hanno ripreso un’auto che procedeva contromano tra gallerie e svincoli. È l’ennesimo allarme: segnalazioni simili sono già arrivate altre volte nelle ultime settimane. Il video, registrato da una dashcam, riprende la galleria Monte Barro, sulla carreggiata nord verso Lecco: sulla corsia di sorpasso compare un’auto in senso opposto e lo schianto viene evitato per un soffio, tra frenate e manovre d’emergenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Leggi anche: Schianto tra due auto nella galleria sulla Statale del Sempione… ma è un'esercitazione

Leggi anche: Lecco, automobilista in contromano in galleria sulla statale 36. Il tassista che l’ha immortalato: “Da gelare il sangue”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.