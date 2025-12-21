Ma le spine non mancano Ora anche la lista ‘Il Faro’ chiede la verifica

In un contesto politico complesso, le tensioni all’interno della maggioranza diventano sempre più evidenti. La lista ‘Il Faro’ ha recentemente richiesto una verifica, sottolineando la necessità di chiarimenti. Appare evidente a tutti che ci siano dei problemi in maggioranza. La reale portata di questi problemi è difficile da quantificare se al più presto non ci sarà un incontro tra tutte le forze che hanno sostenuto il sindaco.

"Appare evidente a tutti che ci siano dei problemi in maggioranza. La reale portata di questi problemi è difficile da quantificare se al più presto non ci sarà un incontro tra tutte le forze che hanno sostenuto il sindaco ". Parole di Heidi Morotti, ex assessora all’ambiente nella giunta Ricci. Insomma, siccome i problemi non vengono mai da soli, Biancani deve affrontare anche i mal di pancia della lista “ Il Faro “, di cui appunto fa parte la Morotti. Ma cosa non va, secondo loro? "La cosa che è più evidente – dice – è che sono venuti a mancare alcuni punti fermi che potevano essere la memoria storica dell’amministrazione, che in queste situazioni, in queste difficoltà potevano aiutare il sindaco nella gestione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ma le spine non mancano. Ora anche la lista ‘Il Faro’ chiede la verifica Leggi anche: Siti porno, da oggi serve la verifica dell’età, ma nessuno controlla davvero (per ora): ecco come funziona Leggi anche: Omicidio Sharon Verzeni, il pm chiede l’ergastolo per Sangare: «Mancano le parole: la sua vita spezzata per un capriccio» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. O SEGREDO da Longevidade e Disposição Diária - Elimar Moura - Podcast 3 Irmãos #890 Mancano pochi giorni al Natale. In negozio una vasta scelta di luci e barre che non vi faranno perdere tempo con le solite “mille” spine. Anche il fumo, non manca. L’unico fumo che non vi farà avere problemi lo potrete trovare solo da noi! - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.